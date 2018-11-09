Пьяный водитель задавил уснувшего у пруда приятеля

Житель Новоуральска съездил на рыбалку и угодил в тюрьму за убийство. Как пишет tagilcity.ru, двое приятелей поехали на машине рыбачить на пруд. Хорошенько выпив на природе, один из мужчин сел за руль, а второй уснул на берегу.
Не справившись с управлением, водитель совершил наезд на приятеля. От полученных травм мужчина погиб. Водитель решением суда отправлен на четыре года в колонию.
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