В подмосковном колледже произошла стрельба

В одном из колледжей города Ногинска Московской области произошел инцидент со стрельбой, передает RT. На территорию учебного заведения пытался попасть посторонний.
У молодого человека возник конфликт с охранником, и незваный гость выстрелил в воздух – предположительно, из пневматического оружия. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. К счастью, никто не пострадал.
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