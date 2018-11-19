В Ижевске пенсионерка заживо сгорела в своей квартире

Вечером 17 ноября в одной из квартир дома № 19 на улице Либкнехта в Ижевске произошел пожар, передает портал udm-info.ru. Жертвой огня стала 79-летняя хозяйка жилья. Пенсионерка жила одна и плохо двигалась после инсульта. Сообщается, что она пользовалась одеялом с электрическим подогревом. Оно было подключено к сети через тройник. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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