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Уралец застрелил жену и умер сам

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В городе Богданович Свердловской области 27-летний мужчина вернулся домой с работы и, после возникшей ссоры, застрелил из охотничьего ружья жену, после чего умер сам, передает портал tagilcity.ru. Сиротами остались трое детей, младшему из которых нет и года, а старшему исполнилось всего шесть лет. Тела мужчины и женщины обнаружила мать погибшей.

16 ноября 2018, 19:01

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