Уралец застрелил жену и умер сам

В городе Богданович Свердловской области 27-летний мужчина вернулся домой с работы и, после возникшей ссоры, застрелил из охотничьего ружья жену, после чего умер сам, передает портал tagilcity.ru. Сиротами остались трое детей, младшему из которых нет и года, а старшему исполнилось всего шесть лет. Тела мужчины и женщины обнаружила мать погибшей.