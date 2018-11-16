Дагестанского спортсмена задержали за убийство таксиста

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего футболиста из Хасавюрта по подозрению в убийстве 78-летнего водителя такси, передает портал rostovgazeta.ru. По версии следствия, молодой человек попросил довезти его из Астрахани в поселок Комсомольский в Калмыкии, где он планировал пересесть на автобус до Дагестана. На проселочной дороге, считает обвинение, дагестанский спортсмен нанес таксисту несколько смертельных ударов ножом, бросил тело в камышах, а сам скрылся с места происшествия на машине убитого. Автомобиль нашли в Хасавюрте, после чего вышли на след преступника. О мотивах преступления не сообщается.