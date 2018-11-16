Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора
Трагический инцидент произошел в одном из местных торговых центров. Мальчик подошел к эскалатору с тележкой, в которой сидел его брат, и спустил ее вниз. Неизвестно, толкнул ли он ее специально или не удержал из-за движения полотна.
Пострадавший получил травму головы и потерял сознание. Малыш был срочно доставлен в больницу. Мать детей пришла только через пять минут и сразу набросилась на старшего сына, передает Ura.ru.
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