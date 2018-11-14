Пропавшего на Урале рыбака выловили мертвым из озера

Водолазы обнаружили в озере на территории Нижнетуринского района Свердловской области 41-летнего рыбака из Пензенской области, который без вести пропал в лесу близ города Качканар, передает портал tagilcity.ru. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было. Отметим, мужчина пропал во время рыбалки с друзьями, когда ночью вышел из палатки и больше не вернулся.