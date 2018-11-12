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В Казани убийца матери оправдался голосами в голове

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В квартире жилого дома на улице Камая в Приволжском районе Казани было обнаружено тело 81-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями и травмой головы. По подозрению в совершении преступления задержали 50-летнего сына жертвы, передает портал inkazan.ru.

По словам мужчины, голоса в голове сказали ему, что если он не убьет мать, то останется без квартиры. Тогда он подошел к лежавшей на кровати женщине и несколько раз ее пырнул. После этого нанес ей удары чугунной сковородкой по голове. Закончив с этим, подозреваемый позвонил по телефону родственнику и обо всем рассказал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

12 ноября 2018, 18:19

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