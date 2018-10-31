Слепой пенсионер убил опекуна-сожительницу

В хуторе Пристеновский Волгоградской области 79-летний слепой мужчина убил 56-летнюю сожительницу, которая за ним ухаживала. Как установили следователи, в семье частенько случались скандалы, женщина избивала пенсионера, передает novostivolgograda.ru.

После очередных побоев, мужчина попытался дать сдачи. Он схватил сожительницу за руку, повалил на пол, нащупал шею и задушил. Примечательно, что перед преступлением любовники устроили застолье с алкоголем.

Пенсионер задержан. Он признал свою вину.