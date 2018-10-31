Россиянка обокрала товарища после совместной пьянки

В Ижевске после пьянки с участием двух женщин и мужчины, последний лишился сбережений. Одна из подруг дождалась пока все уснут и похитила банковскую карту мужчины, передает udm-info.ru.

Злоумышленница сняла 86 тысяч рублей. Узнав о краже владелец карты обратился в полицию. Женщину задержали, но деньги она успела потратить.