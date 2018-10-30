Жестокое избиение супругов в Петербурге попало на видео
Попытка обучить невежд правилам поведения в общественном месте окончилась для петербуржцев плачевно. Муж и жена сделали замечание двум нетрезвым мужчинам, которые справляли малую нужду на двери кафе и ресторана.
Хулиганы не вняли увещеваниям и набросились на мужчину с кулаками. У пострадавшего сломаны нос, челюсть и нога. Женщина вступилась за супруга и также получила травмы. Супруги доставлены в больницу, передает Пятый канал.
Ранее Дни.ру писали о том, как в Санкт-Петербурге ограбили магазин косметики. Злоумышленник вынес несколько упаковок бигуди. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и приступили к розыску преступника
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