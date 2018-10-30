Укравшего пиццу жителя Калининграда отправили на работу

Житель Калининграда заказал домой три пиццы из местного ресторана. Когда к нему прибыл курьер, он отказался платить, вместо этого просто выхватив коробки и закрывшись в квартире. Его действия квалифицировали как грабеж, передает телеканал "360". Наказание по этой статье может достигать четырех лет лишения свободы. Однако любитель пиццы из Калининграда признал свою вину без проведения судебного разбирательства и возместил ущерб. В итоге суд назначил ему 300 часов обязательных работ.