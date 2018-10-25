Жуткие кадры из затопленного поселка в Краснодарском крае
Более 1,7 тысячи домов в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Лазаревском районе городского округа Сочи оказались под водой из-за разгулявшейся стихии. Задержано 18 пассажирских составов.
Эвакуированы около 380 жителей. Два человека погибли и три пострадали из-за сильных дождей в Краснодарском крае, судьба еще одного остается неизвестной.
К ликвидации последствий подключены более 700 человек и 150 единиц техники. Экстренные службы Краснодарского края переведены на круглосуточный усиленный режим работы, передает Пятый канал. В четверг, 25 октября, в регионе снова ожидаются дожди.
В Туапсе закрыли детские сады. В дошкольных учреждениях из-за ливней нет питьевой воды, пишет EG.ru.
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