Жуткие кадры из затопленного поселка в Краснодарском крае

Появились видеокадры из затопленных поселков Краснодарского края. Бурлящий поток снес все на своем пути.

Более 1,7 тысячи домов в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Лазаревском районе городского округа Сочи оказались под водой из-за разгулявшейся стихии. Задержано 18 пассажирских составов.

Эвакуированы около 380 жителей. Два человека погибли и три пострадали из-за сильных дождей в Краснодарском крае, судьба еще одного остается неизвестной.

К ликвидации последствий подключены более 700 человек и 150 единиц техники. Экстренные службы Краснодарского края переведены на круглосуточный усиленный режим работы, передает Пятый канал. В четверг, 25 октября, в регионе снова ожидаются дожди.

В Туапсе закрыли детские сады. В дошкольных учреждениях из-за ливней нет питьевой воды, пишет EG.ru.





