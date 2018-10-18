Сбежавшие из цирка слоны распугали жителей Кемерово

В Сети появилось видео, на котором житель дома возле парка у Искитимского моста в Кемерово с балкона своей квартиры снял пробежку по улице цирковых слонов. Прежде чем их успели поймать, животные успели изучить все окрестности, передает Пятый канал. Случайные прохожие необычными гостями были напуганы. А некоторые сердобольные пользователи Сети опасаются, что прогулка в такую погоду может стать для них источником стресса.