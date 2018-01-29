Под Пермью женщина изрубила топором сына

В городе Кудымкаре в Пермском крае 50-летняя местная жительница во время ссоры со своим 29-летним сыном напала на него с топором. От полученных травм несчастный скончался на месте, передает Life.ru. На одном только лице умершего насчитали 25 рубленых ран. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

