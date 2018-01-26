Потомок героя СССР устроили бойню на улице имени деда

В подмосковном Королеве произошло массовое убийство. Мужчина избил троих человек металлическим прутом и сжег их.

Преступление было совершено в доме Героя Советского Союза Валерия Уткина на улице, названной в его честь. Как оказалось, убийцей оказался внук легендарного командира стрелковой роты. Мало того, злодеяние произошло в той самой квартире, по которой когда-то ходил Валерий Уткин. Убийца написал явку с повинной и рассказал, что случилось ночью 23 января.

По информации газеты "Московский комсомолец", в роковой вечер к Игорю Сафиуллину и его сожительнице в гости наведалась их общая знакомая. Застолье набирало обороты, водка лилась рекой, а разговоры становились все громче. В итоге сосед Сафиуллина, его двоюродный брат Михаил Уткин решил утихомирить разошедшегося родственника.

Между потомками отважного командира вспыхнула ссора, быстро превратившаяся в потасовку. Михаил схватил валявшийся на полу металлический прут и начал избивать противников. Под руку мужчины попал не только брат, но и обе его собутыльницы. В итоге мужчина проломил своим жертвам головы. Однако ярость Михаила не улеглась. Он схватил канистру с бензином, поджег дом и пустился в бега.

Тела погибших настолько обгорели, что полицейские не сразу смогли установить их личности. Сначала оперативники предположили, что среди трупов есть и сам Михаил Уткин. Однако после окончательных результатов экспертизы стало понятно, что это тело 54-летней соседки. В этот момент Уткин стал главным подозреваемым. Через некоторое время Михаил сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

Дед Михаила Уткина остался в народной памяти как легендарная личность. 25 июня 1944 года в бою у деревни Святое Озеро Гомельской области рота под командованием старшего лейтенанта Валерия Уткина отражала контратаку противника, наступавшего при поддержке 5 САУ "Фердинанд". В критический момент боя командир бросился с противотанковой гранатой под одну из машин и подорвал ее, ценой своей жизни сорвав наступление фашистов. Звание Героя Советского Союза Валерию Степановичу было присвоено 23 августа 1944 года посмертно.