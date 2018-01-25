Королеву красоты расстреляли в упор

Королеву красоты из Гватемалы Розу Отилию Рамирес расстреляли на улице. Трагедия попала в объектив камеры видеонаблюдения.



Бывшая модель и участница конкурса "Мисс Гватемала" была убита днем. Киллер подкрался к 32-летней красавице сзади и выстрелил в упор. Трагедия произошла, когда Роза отводила дочь в школу, передает Mirror.

По предварительной версии, убийство было заказным. Однако мотив его пока не известен, следствие предполагает, что трагедия могла произойти на почве ревности.