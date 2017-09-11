В Челябинске застрелили именитого спортсмена

Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Рамиль Джамиев был ранен в голову выстрелом из дробовика возле собственного дома, передает РИА ФАН. Мужчину доставили в больницу, где он скончался на операционном столе. Личность подозреваемого в совершении преступления установлена. Им оказался 26-летний Элданиз Багиров. Молодой человек объявлен в розыск.