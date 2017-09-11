Из психбольницы на Урале сбежали шесть пациентов с ножами

Из закрытого стационара в городе Первоуральск Свердловской области сбежали шестеро пациентов, передает URA.RU. Беглецы прихватили несколько бытовых ножей. Трех из них заметили возле стрельбища регионального управления ФСИН. К месту были направлены двое прапорщиков, которые задержали вооруженных пациентов психбольницы и передали полиции. Правоохранители, в свою очередь, направили беглецов обратно в спецучреждение. Еще трое сбежавших по-прежнему в розыске.

