Бежавшие в Норвегию сирийцы попали в колонию в России

В Мурманской области вступил в силу приговор Печенгского районного суда, по которому двое граждан Сирии признаны виновными в покушении на незаконное пересечение границы России и приговорены к лишению свободы на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает Flashnord. Иностранцев без документов задержали за рубежом пограничных инженерно-технических сооружений в июле 2017 года. Было установлено, что они пытались проникнуть в Норвегию в поисках лучшей жизни.