Отец кратовского стрелка о его психическом состоянии
По одной из версий, у преступника были проблемы с психикой, из-за которых он наблюдался у психиатров. В Следственном комитете России сообщили, что специалистами устанавливаются мотивы преступления, для чего будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова.
В ходе расследования опрошен и отец кратовского стрелка. "Отец Зенкова на допросе не подтвердил, что у сына были психические расстройства. Ему об этом неизвестно", – передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Есть предположение, что Зенков страдал от психического расстройства хронического характера, а его состоянию ремиссии помешали внешние раздражители, такие как шум из находившегося рядом автосервиса. В своей предсмертной записке мужчина просил никого не винить.
В послании также говорилось, что он берет на себя всю ответственность за преступление, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Следствие установило, что у мужчины возник конфликт с жителем поселка, которому принадлежит расположенный в соседнем доме автосервис. Оттуда исходило много шума, что сильно раздражало Зенкова.
Мужчина оставил предсмертную записку, после чего пришел в агрессивном состоянии в автосервис и застрелил соседа. Затем он открыл огонь по случайным прохожим.
Сообщается, что стрелок имел давнее хобби – искал в окрестных лесах оружие и боеприпасы времен войны. "Мужчина был так называемым черным копателем. Арсенал, обнаруженный в его доме, состоял из оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны, очевидно найденных им во время таких раскопок", – рассказал источник. При этом известно, что Зенков не состоял в экстремистских организациях.
Как писали Dni.ru, трагедия в поселке Кратово разыгралась вечером 10 июня. Зенков начал обстреливать прохожих. В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое находятся в больнице.
Правоохранители приняли решение брать штурмом дом, в котором укрылся злоумышленник. Мужчина обстрелял спецназовцев, закидал их гранатами, а затем спрятался в колодце. Спустя несколько часов он был ликвидирован.
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