Мужчина пытался сжечь бывшую жену за отказ дать в долг 200 рублей

В Вологодской области 55-летний житель Грязовецкого района осужден на 5,5 лет лишения свободы за попытку сжечь бывшую жену. Мужчину отправили в колонию строго режима, передает Flashnord.

Следователи установили, что находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина учинил ссору с бывшей супругой. Конфликт начался из-за того, что он просил у женщины 200 рублей, но она отказала. Подсудимый, из чувства мести, решил убить потерпевшую. Он взял 10-литровую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил ее квартире и поджог. Когда мужчина из квартиры вышел, потерпевшая сумела выпрыгнуть из окна и осталась жива.