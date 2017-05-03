Урал терроризируют ядовитые черные змеи
Одному из жителей города Серова удалось запечатлеть змею прямо на дороге. "Вот такую красотку встретил, возвращаясь из сада", – рассказал автор ролика.
Мужчина загнал ее в лес палкой, передает URA.RU. Напомним, в 2016 году на террор черных ядовитых змей жаловались жители сразу нескольких городов региона.
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