Пограничники обстреляли украинских контрабандистов

На границе с Украиной в Ростовской области военные обстреляли контрабандистов. Преступники пытались провезти на территорию России партию табачных изделий на сумму более миллиона рублей.
"Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах – УАЗ "Патриот" и "ВАЗ-2109" – прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничников об остановке", – сообщили в погрануправления ФСБ по Ростовской области. В результате пограничники открыли огонь по колесам автомобилей, преступники были задержаны, передает РИА Новости.
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