Поезда из Москвы придут в Петербург с опозданием

На участке Любань – Торфяное Октябрьской железной дороги обнаружили неисправность контактной сети. Из-за инцидента поезда дальнего и пригородного сообщения были задержаны.

Составы №26 и №6, следующие из Москвы в Санкт-Петербург, прибудут в пункт назначения с отставанием два часа, сообщили в пресс-службе перевозчика. На месте происшествия работают специалисты.