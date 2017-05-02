В Подмосковье в ДТП с маршруткой погибли два человека

В Московской области на 75-м километре трассы М-2 маршрутка Тула – Москва угодила в ДТП. Жертвами автоаварии стали два человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, передает Life.ru.

В настоящее время на месте происшествия работают медики и правоохранительные органы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.