В Подмосковье в ДТП с маршруткой погибли два человека

В Московской области на 75-м километре трассы М-2 маршрутка Тула – Москва угодила в ДТП. Жертвами автоаварии стали два человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, передает Life.ru.
В настоящее время на месте происшествия работают медики и правоохранительные органы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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