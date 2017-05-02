Под Петербургом мужчины с ружьями обчистили штрафстоянку

На Московском шоссе в Ленинградской области неизвестные напали на штрафстоянку. Мужчины с ружьями связали водителя эвакуатора и администратора, похитили 30 тысяч рублей и скрылись.

Злоумышленники объявлены в розыск, передает Flashnord. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.