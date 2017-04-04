В Петербурге закрыли станцию метро

Продолжение: Как живут близкие жертв теракта в Петербурге

В Санкт-Петербурге объявили о закрытии станции метро "Парк Победы". В руководстве подземки объяснили происходящее техническими причинами, передает Life.ru.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: смертник привел в действие бомбу в вагоне состава на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Как писали Dni.Ru, в результате происшествия погибли 14 человек, около 50 пострадали.