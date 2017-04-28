В Петербурге ребенок выжил после падения из окна

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна. Ребенок остался жив: его госпитализировали в отделение реанимации тяжелыми травмами.
Двухлетнего мальчика на подоконнике у открытого окна оставили родители, сообщает "Фонтанка". Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал с высоты второго этажа.
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