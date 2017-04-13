Бывшего губернатора Челябинской области объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Причиной стала неявка бывшего чиновника на допрос.

Напомним, что Юревич является фигурантом уголовного дела о получении взятки. По словам адвокатов, их клиент не прибыл на допрос из-за плохого самочувствия, а соответствующие документы были предоставлены следователям, передает Life.ru.