Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
Встретить тигра в торговом центре удается не каждый день, поэтому его тут же сняли на видео. Побродив по магазину, полосатый гость направился к лифту – вероятно, за покупками, пошутил автор ролика.
Опубликованными в Сети кадрами заинтересовалась полиция Хабаровского края. Стражи порядка опросят владельцев здания и представителей цирка шапито, приехавшего на гастроли, сообщает URA.RU. Хищник мог сбежать от дрессировщиков, а возможно, в павильоне просто снимали рекламу.
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