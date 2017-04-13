Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)

Посетители торгового центра "Энергоплаза" в Хабаровске сняли на видео прогулку хищника по павильону. Очевидцы в шутку предположили, что он решил устроить шопинг.

Встретить тигра в торговом центре удается не каждый день, поэтому его тут же сняли на видео. Побродив по магазину, полосатый гость направился к лифту – вероятно, за покупками, пошутил автор ролика.

Опубликованными в Сети кадрами заинтересовалась полиция Хабаровского края. Стражи порядка опросят владельцев здания и представителей цирка шапито, приехавшего на гастроли, сообщает URA.RU. Хищник мог сбежать от дрессировщиков, а возможно, в павильоне просто снимали рекламу.