В Якутии два самосвала провалились под лед

На озере Сайбалах в Якутии два грузовых автомобиля провалились под лед. Одному из водителей удалось выбраться из воды, второй погиб.

"Вес транспортных средств значительно превысил разрешенную для проезда ледовой переправы массу", – сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Обстоятельства ЧП уточняются, пишет "Газета.ru".

