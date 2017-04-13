В Якутии два самосвала провалились под лед

На озере Сайбалах в Якутии два грузовых автомобиля провалились под лед. Одному из водителей удалось выбраться из воды, второй погиб.
"Вес транспортных средств значительно превысил разрешенную для проезда ледовой переправы массу", – сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Обстоятельства ЧП уточняются, пишет "Газета.ru".
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