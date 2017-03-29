Инкассаторы отбились от вооруженных грабителей в Оренбурге

На Центральной улице в Оренбурге группа налетчиков в масках открыла огонь по инкассаторам одной из оптовых компаний города, передает Life.ru. Те стали стрелять в ответ. В результате один из инкассаторов был ранен. Кроме того, на месте был убит преступник, остальные скрылись. Полиция разыскивает злоумышленников.
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