Ветер повалил 25-метровый памятник в Ростовской области

В городе Волгодонск Ростовской области ураганный ветер свалил 25-метровый памятник. В результате инцидента никто не пострадал, пишет газета "Известия".
Сумма ущерба, по предварительным данным, составила порядка 1,5 миллиона рублей. Памятник подлежит восстановлению. По факту ЧП проводится проверка.
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