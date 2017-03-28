Двое друзей разобрали участок железной дороги для сдачи в металлолом

Два жителя Вологды разобрали участок железной дороги для сдачи в пункт приема металлолома. Злоумышленников поймали, когда они несли мешки с металлическими болтами и накладками, передает Flashnord.
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