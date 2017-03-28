Чиновник устроил стрельбу по дороге на свадьбу (видео)
Видео инцидента опубликовал в соцсетях сотрудник земельного отдела местной администрации Умар Караев, передает Life.ru. Как видно на записи, 30-летний Радмир Гербеков стреляет из автомобиля Toyota Camry.
Помимо стрельбы, свадебный кортеж также заявил о себе на дороге тем, что занял обе полосы, перегородив проезд другим машинам. Позже скандальная запись с развлечениями чиновников была удалена из Сетей.
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