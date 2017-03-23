В Петербурге во время удаления аденоидов умер ребенок

В операционной детской больнице №4 Св. Ольги в Санкт-Петербурге во время операции умер 7-летний мальчик. По предварительным данным, ребенку должны были удалить аденоиды.
У мальчика остановилось сердце после того, как ему ввели наркоз. "Операцию назначили на сегодня, но она закончилась летально", – цитирует Life.ru мать умершего. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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