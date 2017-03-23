Под Мурманском приставы арестовали аэродром

Судебные приставы арестовали аэродром в Мурманской области, принадлежащий авиационному предприятию. Компания задолжала в общей сложности более 180 миллионов рублей.

Также арест был наложен на вертолет, центр заправки самолетов, док и подъездную дорогу, рассказали Flashnord в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону. Имущество будет выставлено на торги через десять дней, если владелец не погасит задолженность.