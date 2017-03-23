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Регионы

В подмосковную реку слили 50 тонн нефти

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
Пятьдесят тонн нефти попали в подмосковную реку Мураниху, расположенную недалеко от аэропорта Домодедово. Специалисты уже взяли пробы воды, чтобы выяснить происхождение горючей жидкости.
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Примерная площадь загрязнения составила десять квадратных километров, передает сетевое издание m24.ru. Об инциденте в экстренные службы сообщили местные жители, увидев на поверхности реки огромное расплывающееся пятно. 

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В ближайшее время в Подмосковье пройдет совещание экстренных служб. Возможно, по его итогам будет введен режим чрезвычайной ситуации. По мнению специалистов, такое количество нефти просто слили в водоем.  

Как рассказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов, на данный момент установлено, что река действительно загрязнена горючей жидкостью. Администрация округа проводит расследование, выясняя ее происхождение. Параллельно направлено обращение в Росприроднадзор и транспортную прокуратуру Москвы. 

Миронов подчеркнул, что специалисты уже взяли пробы воды в реке, чтобы оценить ее состав и сделать вывод, как туда попала нефть. На протяжении всего участка ручья установлены бонны – защитные сооружения – с целью недопущения дальнейшего продвижения нефтепродукта в каскад прудов. Несмотря на это существует опасность, что горючая жидкость попадет в соседнюю реку Пахру.  


Автор: Светлана Сидорчук23 марта 2017, 10:45

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