В подмосковную реку слили 50 тонн нефти
Примерная площадь загрязнения составила десять квадратных километров, передает сетевое издание m24.ru. Об инциденте в экстренные службы сообщили местные жители, увидев на поверхности реки огромное расплывающееся пятно.
В ближайшее время в Подмосковье пройдет совещание экстренных служб. Возможно, по его итогам будет введен режим чрезвычайной ситуации. По мнению специалистов, такое количество нефти просто слили в водоем.
Как рассказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов, на данный момент установлено, что река действительно загрязнена горючей жидкостью. Администрация округа проводит расследование, выясняя ее происхождение. Параллельно направлено обращение в Росприроднадзор и транспортную прокуратуру Москвы.
Миронов подчеркнул, что специалисты уже взяли пробы воды в реке, чтобы оценить ее состав и сделать вывод, как туда попала нефть. На протяжении всего участка ручья установлены бонны – защитные сооружения – с целью недопущения дальнейшего продвижения нефтепродукта в каскад прудов. Несмотря на это существует опасность, что горючая жидкость попадет в соседнюю реку Пахру.
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