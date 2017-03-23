В подмосковную реку слили 50 тонн нефти

Пятьдесят тонн нефти попали в подмосковную реку Мураниху, расположенную недалеко от аэропорта Домодедово. Специалисты уже взяли пробы воды, чтобы выяснить происхождение горючей жидкости.

Примерная площадь загрязнения составила десять квадратных километров, передает сетевое издание m24.ru. Об инциденте в экстренные службы сообщили местные жители, увидев на поверхности реки огромное расплывающееся пятно.

В ближайшее время в Подмосковье пройдет совещание экстренных служб. Возможно, по его итогам будет введен режим чрезвычайной ситуации. По мнению специалистов, такое количество нефти просто слили в водоем.

Как рассказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов, на данный момент установлено, что река действительно загрязнена горючей жидкостью. Администрация округа проводит расследование, выясняя ее происхождение. Параллельно направлено обращение в Росприроднадзор и транспортную прокуратуру Москвы.

Миронов подчеркнул, что специалисты уже взяли пробы воды в реке, чтобы оценить ее состав и сделать вывод, как туда попала нефть. На протяжении всего участка ручья установлены бонны – защитные сооружения – с целью недопущения дальнейшего продвижения нефтепродукта в каскад прудов. Несмотря на это существует опасность, что горючая жидкость попадет в соседнюю реку Пахру.



