Обвалившийся супермаркет под Москвой сняли с воздуха

Ночью у супермаркета "Магнит" на улице Ломоносова в подмосковном Домодедово обвалилась стена винно-водочного отдела. Обрушение произошло на площади 50 квадратных метров, передает телеканал "360". По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Последствия обвала сняли на видео с высоты птичьего полета.
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