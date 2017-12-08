Обвалившийся супермаркет под Москвой сняли с воздуха

Ночью у супермаркета "Магнит" на улице Ломоносова в подмосковном Домодедово обвалилась стена винно-водочного отдела. Обрушение произошло на площади 50 квадратных метров, передает телеканал "360". По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Последствия обвала сняли на видео с высоты птичьего полета.