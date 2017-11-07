В жуткой авиакатастрофе на Амуре выжил пилот
Как рассказали в Центральной районной больнице поселка Экимчан, выживший в авиакатастрофе мужчина отказался от госпитализации. Он самостоятельно уехал из больницы домой, передает "Московский комсомолец".
"Состояние у него удовлетворительное. Ссадины, ушибы, состояние стресса. Он даже не дал себя осмотреть хирургу, но видимых серьезных травм нет. К нам его доставил попутный транспорт, на нем он и уехал из больницы", – пояснила главврач медицинского учреждения.
Тем временем выяснились подробности крушения самолета Ан-2. По данным Благовещенской транспортной прокуратуры, лайнер рухнул из-за отказа двигателя.
Как уточнили в ведомстве, сбой в работе лайнера начался через десять минут после взлета, сообщает РИА Новости. Сначала двигатель работал нестабильно, с хлопками, а затем и вовсе отказал.
В результате лайнер резко пошел на снижение и приземлился в районе Покровского ключа. Эксперты уточнили, что Ан-2 оставалось 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан.
Ранее стало известно, что самолет Ан-2 потерпел крушение недалеко от поселка Экимчан в Амурской области. В результате жесткой посадки он загорелся. На борту воздушного судна находились два пилота. В результате инцидента один из мужчин погиб.
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