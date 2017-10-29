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Происшествия

У берегов Норвегии нашли обломки российского вертолета Ми-8

прочитано 419 раз

Власти Норвегии объявили о завершении поисково-спасательной операции близ архипелага Шпицберген. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить обломки российского вертолета Ми-8, передает ТАСС.

"Они были найдены на дне моря в точке, расположенной в 1,2 морской мили (2,2 километра) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров", – сообщили в координационном спасательном центре Северной Норвегии. Поиском тел погибших будут заниматься сотрудники местной полиции.

Напомним, на борту вертолета в момент крушения находились восемь россиян – пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Связь с вертолетом была потеряна 26 октября. Предположительно, все пассажиры и члены экипажа погибли.

29 октября 2017, 12:47

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