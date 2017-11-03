Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю, уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Как установила судебно-медицинская экспертиза, 21-летний юноша умер в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа.
В СК уточнили, что смерть "являлась рефлекторной (мгновенной) и непредотвратимой даже в случае оказания ему своевременной неотложной медицинской помощи". Эксперты пришли к выводу, что действия автоледи и ее спутника, которые мешали проезду медиков к пациенту, не были направлены на лишение жизни юноши. "Смерть последнего наступила в результате собственных действий, связанных с вдыханием бытового газа", – заключили в СК.
Напомним, резонансный случай произошел в Петропавловске-Камчатском в январе 2017 года. Женщина – водитель иномарки и ее пассажир десять минут мешали врачам скорой проехать к дому умирающего молодого человека.
При этом спутник автоледи вел себя крайне агрессивно – оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот. Когда медики прибыли на место, они были вынуждены констатировать смерть пациента. По словам врачей, автохамы задержали их приезд на вызов на десять минут.
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