Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование громкого уголовного дела о смерти молодого человека, к которому слишком поздно приехала карета скорой помощи. Эксперты пришли к выводу, что автохамка, не пускавшая медиков к умирающему пациенту, непричастна к трагедии.

Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю, уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Как установила судебно-медицинская экспертиза, 21-летний юноша умер в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа.

В СК уточнили, что смерть "являлась рефлекторной (мгновенной) и непредотвратимой даже в случае оказания ему своевременной неотложной медицинской помощи". Эксперты пришли к выводу, что действия автоледи и ее спутника, которые мешали проезду медиков к пациенту, не были направлены на лишение жизни юноши. "Смерть последнего наступила в результате собственных действий, связанных с вдыханием бытового газа", – заключили в СК.

Напомним, резонансный случай произошел в Петропавловске-Камчатском в январе 2017 года. Женщина – водитель иномарки и ее пассажир десять минут мешали врачам скорой проехать к дому умирающего молодого человека.

При этом спутник автоледи вел себя крайне агрессивно – оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот. Когда медики прибыли на место, они были вынуждены констатировать смерть пациента. По словам врачей, автохамы задержали их приезд на вызов на десять минут.