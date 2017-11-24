В России жуткое приложение вызывает кровотечение у детей

В Липецкой области госпитализировали 29 школьников. Дети жаловались на тошноту и головную боль.

По одной из версий, причиной плохого самочувствия учащихся могло стать некое приложение для смартфона, которое кто-то включил во время занятий, передает Газета.ru. После активации программы телефон начал издавать высокий звук – именно тогда дети почувствовали себя плохо.

"Данное предположение вызывает большие сомнения. На моей памяти не было ни единого случая, чтобы мобильное приложение вызвало подобные расстройства. Рассуждать об истинных причинах пока рано", – пояснил "Комсомольской правде" исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.

По словам одной из школьниц, она видела, как ее одноклассников выносят из здания на носилках. Многие из них были без сознания, из носа и ушей шла кровь, а пальцы пострадавших посинели, сообщает Life.ru. Представители больницы, в которую были доставлены дети, не подтвердили эту информацию.

Заместитель главврача Людмила Маслюнина рассказала ТАССу, что сейчас все пострадавшие проходят всестороннее обследование. "У них ко всему прочему и психомоторная возбужденность, мы будем их наблюдать", – сказала Маслюнина. По ее словам, сейчас никакой угрозы для жизни несовершеннолетних нет.

Медики подозревают, что дети отравились в школьной столовой. Однако, по словам матери одной из пострадавших, ее ребенок в столовую не ходил. Кроме того, она утверждает, что в больницу были доставлены дети из разных классов. Так, женщина заявила, что двое пятиклассников находятся в реанимации.

В версию с отравлением не верит и мэрия Липецка. По сообщениям пресс-службы, никто из попавших в больницу детей в школьной столовой не обедал. По предварительным данным, речь идет о непищевом отравлении. Что могло его вызвать, медики и правоохранительные органы сейчас пытаются установить. Специалисты отрабатывают различные версии, в том числе и распыление химических веществ.