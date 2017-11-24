Пьяный мужчина три часа пытался выйти из подъезда
В Сеть попало видео, как он безуспешно пытается выбить дверь. На кадрах видно, как загулявший местный житель прощается с хозяином квартиры и пытается покинуть гостеприимный дом. Однако на его пути встает непреодолимое препятствие – железная дверь на магнитном замке.
Как сообщает газета "Комсомольская правда", три часа мужчина пытался вырваться на волю, прерываясь только для того, чтобы справить нужду в подъезде. Однако, спустя множество попыток, основательно побитая дверь осталась непокоренной. В этот момент штурмующий прозрел: он заметил кнопку, которая открывает доступ к свободе.
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