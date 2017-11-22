Врачи переступали через истекающего кровью пациента

В одной из больниц Смоленской области произошел резонансный инцидент. Не дождавшийся помощи врачей пациент впал в кому прямо в коридоре медучреждения и позже умер.

Известно, что 47-летний мужчина оказался в больнице после того, как неудачно отметил свой день рождения – на него напали трое неизвестных. Именинник при падении получил черепно-мозговую травму. Он был в сознании и после госпитализации ответил на все вопросы врачей.

Выйдя из кабинета после осмотра, обессиленный пациент рухнул, ударившись головой. Однако оперативной помощи от медиков не дождался, передает URA.RU. На кадрах записи, сделанной на камеру видеонаблюдения, видно, как сотрудники больницы несколько раз прошли мимо окровавленного мужчины, прежде чем им заняться.

Поразительное по своей жестокости видео опубликовал паблик "Важное в Смоленске" в соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что после падения мужчина впал в кому. Через девять дней ему сделали трепанацию черепа, но он скончался, так и не приходя в сознание. Родственники погибшего считают, что его можно было спасти.

Персонал больницы утверждает, что пациент вел себя грубо и был сильно пьян, передает РЕН ТВ. Известно, что Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти мужчины.