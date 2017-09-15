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Происшествия

Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина

Фото: GLOBAL LOOK press
Роковая ошибка врача подписала мальчику смертный приговор. Норвежцы полностью признали свою вину.
прочитано 469 раз

 Еще в августе онкобольной мальчик впал в кому после ошибки врача норвежской клиники. Доктор Университетской больницы Хёукеланн в Бергене перепутал две ампулы с лекарствами для процедуры химиотерапии.  Предназначенную для иньекции в мозг жидкость ввели в вену, а лекарство для внутривенного использования закачали в мозг. Родители приняли решение отключить сына от аппаратов жизнеобеспечения только после того, как второй раз услышали страшный диагноз: смерть мозга.

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Врачи клиники диагностировали смерть мозга у маленького пациента, но родители настояли на переводе сына в клинику в Осло – веры местным врачам уже не было. К сожалению, в этот враз доктора ничего не напутали, и их столичные коллеги подтвердили страшный приговор. После этого мальчика решили отключить от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает Life.

"Мы не можем оглашать причину смерти. Расследованием данного случая занимается норвежская Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения. Мы готовы предоставить ей все материалы, которые могут понадобиться в ходе расследования", – заявил представитель пресс-службы Королевской больницы Осло Андерс Байер. Несмотря на то, что обстоятельства произошедшего только выясняются, медики уже признали факт ошибки. Сразу после трагедии в больнице ввели новые правила обращения с лекарственными препаратами такого уровня. "Посольство РФ в Норвегии может подтвердить, что ребенок является гражданином России. Мы занимаемся выяснением обстоятельств данного случая", – заявили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве в Осло.

Автор: Михаил Войцеховский15 сентября 2017, 08:24

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