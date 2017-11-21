Оставленная родителями 5-летняя девочка умерла в стиральной машинке
Вернувшись в квартиру около 18:00, родственники девочки увидели жуткую картину. Бездыханное тело ребенка находилось в стиральной машине. По предварительным данным, причиной гибели малышки стала механическая асфиксия в замкнутом пространстве.
Проводится доследственная проверка и судмедэкспертиза по установлению точной причины смерти ребенка. Кроме того, назначена дактилоскопическая экспертиза. Правоохранители опрашивают соседей семьи, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Магаданской области.
Следователям предстоит установить, как часто и почему девочка оставалась в квартире одна и по какой причине не посещала детский сад. Также планируется определить, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию ребенка и находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации.
Трагедия с малолетним ребенком произошла ранее и в Москве. Следственный комитет России проводит расследование по факту смерти четырехлетней девочки, скончавшейся после визита к стоматологу.
Здоровье пациентки стало резко ухудшаться, и ее перевели в палату интенсивной терапии. Однако спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело.
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