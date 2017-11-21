Оставленная родителями 5-летняя девочка умерла в стиральной машинке

Бузова получила работу на Первом Венчание Пугачевой и Галкина Секс-скандал Волочковой Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Александр Малинин откровенно об измене жены
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Вторник 21 ноября
Лента новостей
16:54
Суд отклонил иск олигарха к Первому каналу
16:38
Вера Брежнева восхитила экстремальным декольте
16:27
Пенсионерка пригрозила взорвать дом в Зеленограде
16:23
Госдума почти разгребла законодательные завалы
16:21
Россиянам посоветовали меньше праздновать и больше работать
16:21
Пять необычных кинотеатров Москвы
16:16
Британцы выместили свою обиду на Россию
16:06
Гордон открестилась от обвинений Берковой
16:03
Как спасти ребенка от смерти
15:59
Умер знаменитый детский писатель
15:50
Васильева сделала неожиданное заявление об отношениях с Гаркалиным
15:33
Заканчивается прием заявок на соискание второй Ежегодной Премии в области образования
15:26
Стала известна причина мучительной смерти рэпера Лила Пипа
15:24
"Росатом" опроверг причастность к выбросу рутения-106
15:14
Названа дата пресс-конференции Путина
15:09
В Москве о лицо ребенка затушили сигарету
15:07
Звезда "Дикого ангела" сморщилась к 40 годам
14:56
Почему электромобили непопулярны в России
14:51
Центр Луганска перекрыли "зеленые человечки"
14:49
Грабитель с тесаком ворвался в банк в Москве
14:43
Рецепт ризотто по-крымски
14:41
На северо-западе Москвы загорелась типография
14:37
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
14:27
Сексуальная украинка развела брачное агентство США на 2 млн
14:16
ЦРУ заражает раком президентов
14:12
В Солнечную систему залетел астероид-сигара
14:07
Киев и Минск развязали шпионскую войну
13:44
Учительница попала за решетку из-за орального секса со школьниками
13:31
Первый канал поймали на чудовищной лжи о Бузовой
13:24
35-летняя Юлия Проскурякова стала бабушкой
13:12
Скандал с оправдавшим нацистов школьником дошел до Кремля
13:09
Пафосный Порошенко поиздевался над украинцами
13:04
Панин: Билан не вышел, я вместо него давал автографы
12:49
Фабрика идей: Госдума стала центром активной молодежи
12:43
Киркоров отказался вступать в "Команду Путина"
12:40
Жуткое фото неузнаваемого Задорнова в гробу
12:24
Меркель поставила Украину на край пропасти
12:17
Британия некрасиво обошлась с Россией
12:11
Открыт способ побороть инсульт
12:10
Волонтеры собирают подарки детям Донбасса
12:06
Певица Руслана возмущена "культом вышиванки" на Украине
12:04
Россияне хотят отказаться от Первого канала из-за Бузовой
12:00
Превышение радиации в 1000 раз назвали неопасным для россиян
11:53
Оператор "Игры престолов" погиб на съемках
11:30
Лысая Полина Гагарина ошеломила своим видом
11:30
Молодая жена об опозоренном Джигарханяне: Никогда его не прощу
11:12
Пышнотелая модель рвется стать "ангелом" Victoria’s Secret
11:02
Порошенко загнал себя в политический тупик
10:49
Москвичка ударила мужа ножом и бросила умирать в подъезде
10:46
Радиация расползлась по России после мощного выброса
10:45
Родственников и любимых можно напечатать на 3D-принтере
10:21
Голая модель совершила прогулку в нарисованной одежде (видео)
10:19
Топ гаджетов 2017 года
10:06
Звезда "Дома-2" вышла из тюрьмы и открывает караоке-клуб
09:59
Озорник Клинтон оказался в центре секс-скандала
09:50
Как остановить старение мозга
09:32
Пышногрудая певица заработала 105 миллионов долларов за год
09:28
Стерилизованные мужчины чаще испытывают оргазм
09:28
В подвале дома на северо-востоке Москвы найден труп
09:25
Назван лучший автомобиль для женщин
09:24
Матерящийся Панин закатил скандал на шоу Билана
08:54
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
08:28
Джигарханян сильно изменился
08:26
Под Москвой перевернулся пассажирский автобус
08:19
Москва отбила грязную провокацию Госдепа
08:13
Пожалевшего солдат вермахта школьника подставили немцы
23:02
Оплеванная Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками
22:03
Бородина выдавливает Борисова из "Пусть говорят"
22:00
Корабль-призрак пристал к берегам Калифорнии (видео)
21:46
Известная актриса скончалась на 87-м году жизни
21:44
Под Одессой сатанисты растерзали человека
21:28
Чем может обернуться сотрудничество с Суданом
21:25
Россиянин захватил заложников в белорусском банке
21:19
В Москве водитель иномарки сбил двух подростков
21:08
Бандиты украли у украинских ювелиров 30 кг золота
20:45
История любви королевы Елизаветы II
20:16
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
20:10
44-летняя Мария Порошина шокировала соблазнительными формами
19:43
"Голая" ведущая из Челябинска собралась в президенты
19:38
BR1: Новая страница в истории российского автоспорта
19:37
Киркоров дал свое имя ребенку Малахова
19:34
"Как же это больно": Порноактриса рассказала правду о своей работе
18:50
В Москве студент получил ожоги при взрыве iPhone 5S
18:50
Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме
18:49
Дважды изнасилованная Шурыгина похорошела после свадьбы
18:41
90-летняя актриса раскрыла роман с Бондарчуком
18:18
Лукашенко начал охоту на украинских шпионов
18:03
Безумные регионы: уральские ежи под угрозой исчезновения
17:38
Как сэкономить на новогодних путешествиях
17:37
Volvo V90: 14 фактов, и ни слова больше
17:26
Порошенко оскорбился визитом Путина в Крым
17:09
Главное белое новогоднее шоу "SnowПати-3" пройдет "Олимпийском"
17:03
Первый канал ответил на обвинения в обмане на шоу Якубовича
16:55
Ученые установили причины аварии в Чернобыле
16:50
Дубай открыл двери для гурманов всего света
16:37
Соловьев отправил на кладбище пожалевшего солдат вермахта школьника
16:29
3D-мюзикл "Пола Негри" покажут на бис
16:17
Толстый участник шоу о похудении шокировал Сеть
16:12
Москва и Тбилиси исправили ошибки Саакашвили
16:01
Предвестники рака во сне
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
Оплеванная Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Что случилось с лицом 63-летней Успенской
Бузова развлеклась с футболистами на вечеринке Погребняк
Россияне хотят отказаться от Первого канала из-за Бузовой
Регионы

Оставленная родителями 5-летняя девочка умерла в стиральной машинке

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Трагедия произошла 20 ноября в Магадане. Ребенок оставался в течение шести часов без присмотра.
прочитано 1709 раз

Вернувшись в квартиру около 18:00, родственники девочки увидели жуткую картину. Бездыханное тело ребенка находилось в стиральной машине. По предварительным данным, причиной гибели малышки стала механическая асфиксия в замкнутом пространстве.

ПО ТЕМЕ

В Москве 4-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

Пьяная мать до смерти закормила младенца отравленным молоком

При взрыве в девятиэтажке в Ижевске погиб ребенок

Проводится доследственная проверка и судмедэкспертиза по установлению точной причины смерти ребенка. Кроме того, назначена дактилоскопическая экспертиза. Правоохранители опрашивают соседей семьи, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Магаданской области.

Следователям предстоит установить, как часто и почему девочка оставалась в квартире одна и по какой причине не посещала детский сад. Также планируется определить, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию ребенка и находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации.

Трагедия с малолетним ребенком произошла ранее и в Москве. Следственный комитет России проводит расследование по факту смерти четырехлетней девочки, скончавшейся после визита к стоматологу.

Здоровье пациентки стало резко ухудшаться, и ее перевели в палату интенсивной терапии. Однако спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Людмила Фоканова21 ноября 2017, 12:39

комментарии

Политика

ЦРУ заражает раком президентов
Пафосный Порошенко поиздевался над украинцами
Меркель поставила Украину на край пропасти
Москва отбила грязную провокацию Госдепа

Шоу-бизнес

Ведущий Юрий Николаев рассказал о разводе
Вера Брежнева восхитила экстремальным декольте
Гордон открестилась от обвинений Берковой
Васильева сделала неожиданное заявление об отношениях с Гаркалиным

Проишествия

Центр Луганска перекрыли "зеленые человечки"
Учительница попала за решетку из-за орального секса со школьниками
Превышение радиации в 1000 раз назвали неопасным для россиян
Радиация расползлась по России после мощного выброса

Lifestyle

Киркоров отказался вступать в "Команду Путина"
Певица Руслана возмущена "культом вышиванки" на Украине
Пять необычных кинотеатров Москвы
Первый канал ответил на обвинения в обмане на шоу Якубовича
Шоу-бизнес

Оплеванная Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками

Балерину упрекнули за дорогие ужин и интим
Шоу-бизнес

Джигарханян сильно изменился

Говорят, мэтр буквально расцвел
Шоу-бизнес

Звезда "Дикого ангела" сморщилась к 40 годам

Новое фото Наталии Орейро разочаровало фанатов
Шоу-бизнес

Вера Брежнева восхитила экстремальным декольте

Поклонники в восторге

Гороскоп

Гороскоп с 20 по 26 ноября
Совет на выходные
Дюжев пошел на скандал из-за любви
Волочкову принесли в жертву

Фоторепортажи

Пышногрудая певица заработала 105 миллионов долларов за год
История любви королевы Елизаветы II
Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме
Долина в золотом халатике огорчила надменностью

Спорт

"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев
У сына парализованной российской чемпионки нашли страшный недуг
Боксер отправил в нокаут соперника с первого удара (видео)

Регионы

Найдена грабившая квартиры девочка с хомяком
Сотрудница ФСИН попыталась отрубить мечом голову священнику
Оставленная родителями 5-летняя девочка умерла в стиральной машинке
Озверевшие посетители "Чудесного" зоопарка избили и оплевали животных
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru