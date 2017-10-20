В Москве 4-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

Следственный комитет России проводит расследование по факту смерти четырехлетней девочки в Москве. Ребенок скончался после визита к стоматологу.

Здоровье пациентки стало резко ухудшаться, и ее перевели в палату интенсивной терапии. Однако спасти ребенка не удалось, передает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости. Возбуждено уголовное дело.