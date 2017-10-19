Смертельная авария с детьми в ХМАО попала на видео

В ночь на 19 октября на регулируемом перекрестке улиц 50 лет Победы и Нефтяников в городе Радужном в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и Lada Priora, передает URA.RU. Сообщается, что водитель ВАЗ выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате погибли два пассажира этого автомобиля – взрослый и 14-летняя девочка. Еще двое детей получили травмы. Также пострадали оба водителя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Аварию зафиксировали камеры наружного наблюдения.